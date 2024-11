Kaio Jorge abre o placar em La Fortaleza, em Cruzeiro x Lanús, na semifinal da Sul-Americana (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 08/11/2024

O Cruzeiro divulgou detalhes de como será realizada a venda dos ingressos para a final da Sul-Americana contra o Racing, no próximo dia 23, às 17h (de Brasília) em Assunção, no Paraguai, no estádio La Nueva Olla. Nesta quinta-feira (7), apenas parceiros comerciais e patrocinadores tiveram prioridade.

Nesta sexta-feira (8), às 11h, o clube irá abrir a venda para todos os sócios, sem prioridade de compra para as categorias. O time mineiro informou que será disponibilizado um código individual para cada torcedor, que ficará disponível somente na área do sócio, por meio do site socio5estrelas.com.br.

Será permitida a compra de até quatro ingressos por código.

Com esse código em mãos, é necessário acessar o site da Conmebol, fazer o login e liberar a compra no setor do Cruzeiro. É importante lembrar que o código não é a garantia de compra do ingresso, mas sim a forma de adquirir o ticket com prioridade no setor exclusivo da Raposa.

Se sobrarem ingressos, o time mineiro informa que serão comercializados para o público geral no sábado, também às 11h.

Ingressos exclusivos

O Cruzeiro informa que os ingressos disponíveis para a torcida celeste são da Categoria 3, e serão comercializados pelo preço único de 60 doláres, cerca de R$ 340,00 na cotação atual.

Cada clube terá uma cota de 12 mil ingressos para setores exclusivos destinados as suas torcidas. Já os ingressos para áreas comuns estão sendo vendidos pela Conmebol desde o dia 29 de outubro, com valores entre R$ 566 e R$ 1.132.

Ingressos mistos

Além do setor exclusivo para a torcida do Cruzeiro, a Conmebol disponibilizará setores mistos, com ingressos que variam entre 100 e 200 dólares (aproximadamente R$ 570 a R$ 1.140). Em ambos os setores, a compra será limitada a até quatro ingressos por CPF.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, informou que foram fretados 50 ônibus para a torcida mineira chegar até o Paraguai, com custos arcados pelo time celeste. Pedrinho e o clube não divulgaram mais detalhes de como será realizado o transporte.