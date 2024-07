Palpite: Palmeiras x Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – 20/7/2024

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar de ter perdido a invencibilidade de quatro jogos consecutivos na rodada anterior, o Palmeiras segue vivo na briga pelo título e busca o triunfo contra o Cruzeiro, que se aproxima cada vez mais do G4. O jogo começa às 21h (de Brasília) de sábado (20). As equipes se encontram no Allianz Parque, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite Palmeiras x Cruzeiro

Na última rodada, o Palmeiras viu a liderança do Brasileirão ir por água abaixo ao perder o confronto direto contra o Botafogo; mesmo assim, é o principal candidato ao título. Do outro lado, o Cruzeiro não desperdiça pontos há três rodadas consecutivas, se aproximando cada vez mais do G4.

É fato que a Raposa segue embalada no Brasileirão e apresenta resultados cada vez mais sólidos. No entanto, o Palmeiras também continua vivendo grande fase na temporada, sendo ainda mais proveitoso dentro do Allianz Parque e mais uma vez o favorito aos três pontos nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Palmeiras”.

Palpite Final: Palmeiras vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba quais são os melhores sites de apostas do Brasil para fazer seus palpites.

Palmeiras e seu desempenho atual

O Palmeiras acabou tropeçando na última rodada disputada. Contra o Botafogo, o confronto valia a liderança do Brasileirão na reta final do primeiro turno.

Porém, atuando no Estádio Olímpico Nilton Santos, o Fogão foi superior e conseguiu o triunfo por 1 a 0. Mesmo assim, o elenco comandado por Abel Ferreira se mantém extremamente competitivo na tabela.

Com 33 pontos somados ao final da 17ª rodada, realizou até então uma campanha marcada por dez vitórias, três empates e quatro derrotas. Estatisticamente, apresenta números sólidos nos dois principais setores do campo, com 25 gols marcados e apenas 13 sofridos.

Cruzeiro e sua última performance

O Cruzeiro tem correspondido cada vez mais dentro de campo as expectativas em torno de seu valioso elenco. Com a vitória contra o Bragantino na rodada passada, se aproximou pela primeira vez do G4.

Na reta final do primeiro turno, a Raposa soma 29 pontos em 16 partidas disputadas, que são provenientes de uma trajetória com nove vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Além do triunfo contra o Red Bull Bragantino na jornada anterior, o Cruzeiro também somou vitórias convincentes recentemente, superando o Corinthians por 3 a 0 e o Grêmio por 2 a 0, respectivamente.