Atacante Lucas Ronier, do Coritiba, está na mira do Cruzeiro

O atacante Lucas Ronier, de 20 anos, do Coritiba, está na mira do Cruzeiro. A diretoria celeste já fez consulta ao clube paranaense, mas ainda não apresentou uma proposta oficial pelo jogador. A posição de atacante, pelas beiradas do campo, é a prioridade da Raposa neste momento, para atender pedido do técnico Leonardo Jardim. A informação do interesse do Cruzeiro no atacante do Coxa foi divulgada inicialmente pelo Blog da jornalista Nadja Mauad, de Curitiba.

Após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro para o América, no sábado (22), o técnico Leonardo Jardim afirmou que já apresentou à diretoria do Cruzeiro as carências do grupo e as posições para as quais espera reforços para o restante da temporada. No entanto, o treinador não revelou quais são essas posições.

A janela de transferência internacional se encerra na sexta-feira (28), mas, para jogadores que atuam no país, com o caso de Lucas Ronier, haverá nova janela, entre os dias 10 de março e 11 de abril.

Nem mesmo uma possível escalação de Lucas Ronier na estreia do Coritiba na Copa do Brasil, na quinta-feira (27), contra o Ceilândia, atrapalhará uma possível transferência do atacante para o Cruzeiro. O regulamento da competição este ano permite que um jogador que tenha disputado as duas primeiras fases possa se transferir e ser escalado por outro participante da Copa do Brasil. A Raposa estreia no torneio apenas na terceira fase.

Santos, Grêmio, Palmeiras, times da Rússia e o Neom, da Arábia Saudita, já demonstraram interesse em Lucas Ronier, mas as propostas não era interessantes para o jogador ou para o Coritiba. Segundo Nadja Mauad, a diretoria do Coxa quer vender o atacante por um valor maior que o da venda de Igor Paixão, ao Feyenoord, que foi de 8 milhões de euros (R$ 41,6 milhões, na cotação da época).

Segundo divulgado pelo Portal “Central da Toca”, o Coritiba pediu 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões) por Lucas Ronier, valor considerado alto pelo Cruzeiro.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Lucas Ronier estreou no profissional em 2023, mas foi no ano passado que ele se destacou, com 44 jogos disputados, seis gols e cinco assistências. Neste ano, pelo Campeonato Paranaense, o atacante fez oito jogos, dois gols e uma assistência. Ele tem contrato com o Coxa até dezembro de 2027.