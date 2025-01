Cruzeiro com quatro estreias: Gabigol, Dudu, Fabrício e Eduardo

Os atacantes Gabigol e Dudu, o meia Eduardo e o zagueiro Fabrício Bruno serão as novidades do Cruzeiro para o início da temporada, nesta quarta-feira (15), contra o São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup.

continua após a publicidade

O técnico Fernando Diniz confirma a escalação do Cruzeiro com:

Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo; Dudu e Gabigol.

Os demais reforços contratados para 2025 deverão ser aproveitados durante a partida: o volante Christian, o meia Rodriguinho, o lateral Fagner e os atacantes Marquinhos e Bolasie. Não há limite para as substituições.

Os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Diaz não estão à disposição de Diniz. Os dois terminaram a temporada passada contundidos e ainda fazem trabalhos específicos na pré-temporada. O meia Japa, que se recupera de trauma no pé direito, e o atacante Dinenno, de cirurgia no joelho direito, também ficam de fora.

continua após a publicidade

Pela primeira vez, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam fora do país

O jogo desta quarta-feira (15) será o primeiro confronto entre as duas equipes fora do país. Nos 82 anos de história do duelo, em apenas quatro oportunidades Cruzeiro e São Paulo se enfrentaram fora de Belo Horizonte ou São Paulo. Em julho de 2002, houve empate por 1 a 1, em Natal, pela Copa dos Campeões, que reunia os vencedores dos torneiros regionais e indicava um representante na Libertadores.

Em 2010, o São Paulo venceu por 2 a 0, em Uberlândia, pelo Brasileiro, quando o Mineirão estava em reforma. No ano seguinte, o duelo com mando do Cruzeiro foi disputado em Sete Lagoas, pelo mesmo motivo, e houve empate por 3 a 3. No Brasileiro de 2014, cumprindo perda de mando de campo, a Raposa enfrentou o Tricolor paulista novamente em Uberlândia, e o jogo terminou empatado por 1 a 1.

continua após a publicidade

O São Paulo tem ampla vantagem no retrospecto do confronto. Em 90 partidas, o time paulista venceu 45, perdeu 23 e empatou 22, com 122 gols marcados e 84 sofridos. No Brasileiro do ano passado, o Tricolor venceu as duas partidas: 2 a 0 no Morumbi e 1 a 0 no Mineirão.