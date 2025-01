Cruzeiro: Gabigol e outros reforços em campo nesta quarta-feira

O Cruzeiro faz nesta quarta-feira (15) sua primeira partida na temporada 2025, enfrentando o São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela FC Series. A expectativa da torcida é grande para conhecer a equipe que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo, após as nove contratações feitas pelo clube nesta janela de transferência.

A equipe está treinando nos Estados Unidos desde o dia 6 – nesta terça-feira (14), a delegação deixou a cidade de Bradenton e chegou a Orlando no início da noite. Mas a imprensa teve pouco acesso aos treinos, e o treinador do Cruzeiro não divulgou a escalação para a partida contra o São Paulo. O certo é que várias mudanças serão feitas durante o jogo.

Os atacantes Gabigol e Dudu, destaques entre os reforços para 2025, estarão entre os titulares. O meia Eduardo e o zagueiro Fabrício Bruno também devem começar jogando. Os demais contratados – o volante Christian, o meia Rodriguinho, o lateral Fagner e os atacantes Marquinhos e Bolasie ficarão para o decorrer da partida.

A escalação provável do Cruzeiro para o primeiro jogo da temporada é: Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno (ou Villalba); Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Eduardo (ou Kaio Jorge); Dudu e Gabigol.

Para volante do Cruzeiro, objetivo é vencer, mesmo sendo pré-temporada

O volante argentino Lucas Romero, ao chegar ao hotel em Orlando, falou sobre a partida contra o São Paulo:

- É um jogo inicial, de pré-temporada. É um amistoso, mas temos que encará-lo como um jogo que temos que vencer. Isso que temos em mente. Dá para as pessoas verem que o Pedrinho (Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro) se esforçou para trazer grandes jogadores, para reforçar o nosso elenco. Temos que ter a mentalidade de vencer tudo o que tem pela frente – afirmou.

Lucas Romero também comentou sobre a pré-temporada nos Estados Unidos:

- Tivemos uma pré-temporada forte. Estávamos trabalhando muito, principalmente tentando ajudar os novos jogadores que chegavam ao time para facilitar a entender rapidamente a ideia do nosso treinador. A verdade é que a nossa pré-temporada começou no ano passado, quando o Fernando Diniz chegou. Trabalhamos muito na ideia dele, no que ele quer da equipe - avaliou.