Cruzeiro aciona Internacional na CNRD por atraso em dívida

O Cruzeiro acionou o Internacional na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), por causa da dívida pela compra do atacante Wesley. A diretoria celeste alega que o atraso no pagamento chega a R$ 7 milhões. O Colorado admite o atraso, mas afirma que o valor é de R$ 2,8 milhões. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.globo.

continua após a publicidade

Em setembro, o Cruzeiro já havia notificado o Internacional pelo atraso no pagamento da parcela de R$ 2,8 milhões, vencida em julho. O clube gaúcho propôs parcelamento da dívida em 72 meses de R$ 100 mil, o que foi prontamente recusado pelos dirigentes da Raposa. Há outra dívida do Inter com o clube mineiro, referente à negociação com o jovem meia Maurício (hoje no Palmeiras), em 2020, envolvendo o atacante William Pottker.

Diretoria do Cruzeiro tenta acerto com dois titulares

A transferência de Wesley foi acertada em fevereiro deste ano, por 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,8 milhões, na época). O Internacional passou a ser dono de 50% dos direitos econômicos do atacante, com a outra metade continuando com o Palmeiras, clube no qual o jogador, de 25 anos, iniciou sua carreira.

continua após a publicidade

Valorizado, Wesley desperta interesse do futebol russo

Depois de uma passagem apagada pela Toca da Raposa na temporada passada, Wesley recuperou seu futebol no Internacional e terminou o ano valorizado. Em 2023, com a camisa do Cruzeiro, o atacante marcou apenas quatro gols e fez duas assistências, em 43 partidas. Pelo Inter, neste ano, foram 13 gols e duas assistências em 48 jogos.

Atacante Wesley teve passagem discreta pelo Cruzeiro em 2023 (Foto: Staff Images/Cruzeiro)<br>

Com esse bom desempenho de Wesley, o Internacional recebeu proposta de 9,5 milhões de euros (quase R$ 60 milhões) do Krasnodar, da Rússia, pelo atacante. Essa é a segunda oferta do clube russo pelo jogador. A primeira foi de 8 milhões de euros (pouco mais de R$ 50 milhões), recusada pela diretoria colorada.