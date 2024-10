Torcidas de Palmeiras e Cruzeiro em conflito na madrugada deste domingo (27) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 15:07 • Rio de Janeiro

O jornalista João Pedro Sgarbi, da emissora Band, condenou a briga protagonizada por torcedores de Cruzeiro e Palmeiras na madrugada deste domingo (27). O conflito aconteceu em uma rodovia na cidade Mairiporã (SP) e deixou um morto e 17 feridos.

Em uma publicação nas redes sociais, o comentarista afirmou que os torcedores envolvidos no conflito deveriam ser identificados e punidos. Ele ainda evidenciou a preocupação com a possibilidade do caso não ter conclusão, e os responsáveis pelas cenas de guerra continuarem impunes.

- Cara, que tristeza. Imagina o quão bosta uma pessoa tem que ser para matar outra por conta de futebol. O pior de tudo é que nada vai ser feito, mais um caso de muitos. Revoltante. Tem que reconhecer todos na filmagem e prender esses lixos - disse nas redes sociais o comentarista do programa "Jogo Aberto", da Band.

João Pedro Sgarbi condenou conflito entre torcedores de Palmeiras e Cruzeiro (Foto: Reprodução)

O conflito

Durante a madrugada deste domingo (27) dois ôniubs de torcidas organizadas, um do Palmeiras e outro do Cruzeiro, se encontraram na cidade Mairiporã (SP). Segundo a Polícia Rodoviária, o grupo de cruzeirenses havia assistido a derrota do clube mineiro para o Athletico-PR, em Curitiba. A caravana voltava da região quando encontrou com outro ônibus de torcedores do alviverde.

O confronto entre as organizadas ocorreu por volta das 5h20, no KM 65 da via, sentido Belo Horizonte. Os atos de terror foram praticados com pedaços de madeira e fogo. Um ônibus chegou a ser incendiado no local. A briga deixou um morto e 17 feridos. Ainda não há punições aos envolvidos.