Permanência de Dudu no Cruzeiro está cada vez mais difícil

A permanência do atacante Dudu no Cruzeiro está mais difícil a cada dia. A situação do jogador na Toca da Raposa ficou mais complicada nesta quinta-feira (1º). A boa atuação da equipe e a vitória contra o Vila Nova-GO, pela Copa do Brasil, mostram que Dudu não está fazendo falta. A torcida cruzeirense xingou o jogador durante a partida no Mineirão. E, na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Leonardo Jardim mandou um recado claro ao atacante.

O problema maior para uma definição do caso é o valor da multa pela rescisão contratual: R$ 60 milhões. O clube não vai pagar essa quantia, e o jogador não abre mão dela, como ficou claro na primeira reunião entre dirigentes e o estafe do atacante, na quarta-feira (30). Nem o interesse de outros clubes, como Atlético-MG, Botafogo e Grêmio, poderá ser uma saída, já que eles aguardam a rescisão de contrato para negociar com o jogador.

O técnico Leonardo Jardim, ao ser perguntado sobre a demonstração de união do grupo, nesse momento conturbado pelo afastamento de Dudu, deu um recado direto para o atacante:

- Nenhum jogador pode ter influência de mudar aquilo em que o grupo acredita. O grupo é uma corrente tão forte que não é fácil um ou outro jogador mudar essa corrente – afirmou o técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva no Mineirão, após a vitória sobre o Vila Nova-GO.

Durante a partida, a torcida do Cruzeiro também se manifestou, xingando o atacante Dudu e chamando-o de pipoqueiro, numa demonstração de apoio à decisão de Leonardo Jardim e também ao dono da SAF, Pedro Lourenço, que sinalizou a saída do jogador numa resposta a um torcedor no Parque do Sabiá, antes do jogo contra o Vasco.

Cruzeiro venceu os jogos em que não contou com o atacante Dudu

Coincidência ou não, a equipe demonstra que não sente falta de Dudu. O time vem crescendo de produção, mesmo com a saída do atacante, e venceu os dois jogos em que o jogador sequer esteve no banco: 1 a 0 sobre o Vasco e 2 a 0 contra o Vila Nova-GO – foi a primeira sequência de duas vitórias sob o comando de Leonardo Jardim.

Leonardo Jardim destacou a união do grupo, após vitória do Cruzeiro sobre Vila Nova-GO (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Curiosamente, Dudu havia participado de todas as partidas do Cruzeiro em 2025, com exceção da vitória do time reserva sobre o Tombense, no Mineirão, no dia seguinte ao retorno do grupo da pré-temporada em Orlando (EUA). Foram 14 jogos como titular e seis começando no banco de reservas, com dois gols marcados.

Dudu vai continuar treinando na Toca da Raposa, até mesmo para evitar qualquer reclamação trabalhista, e não será escalado também para não ultrapassar o limite de jogos que permite a inscrição por outro clube no Campeonato Brasileiro (seis partidas) – na Copa do Brasil, ele não pode disputar nenhuma partida.