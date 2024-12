Cruzeiro anuncia dispensa de cinco jogadores

O Cruzeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (9) a primeira lista de dispensa de jogadores para a próxima temporada. Conforme esperado, não estão nos planos do clube para 2025 o volante Ramiro, os atacantes Barreal e Rafa Silva, o lateral Wesley Gasolina e o goleiro Gabriel Grando.

Numa mensagem no Instagram, o Cruzeiro agradece aos atletas pela dedicação e profissionalismo com a camisa do clube e deseja muito sucesso nas próximas etapas de suas carreiras.

Cruzeiro se despede de jogadores no Instagram

O meia argentino Barreal, cedido pelo FC Cincinatti, dos Estados Unidos, chegou em março deste ano, e tinha um valor muito alto para permanência: cerca de R$ 20 milhões. O volante Ramiro, que está no clube desde o ano passado, teve o contrato vencido e não houve interesse do clube na renovação, apesar de ter tido algumas participações importantes nas últimas rodadas, como no jogo contra o Bragantino, quando foi o autor do gol de empate.

O goleiro Gabriel Grando, que veio do Grêmio, numa troca por Rafael Cabral, sequer estreou, e voltará ao clube gaúcho. O lateral-direito Wesley Gasolina estava no Cruzeiro desde 2022, mas foi pouco aproveitado nesta temporada e também não teve seu vínculo renovado.

<strong>Volante Ramiro, como esperado, está na lista de dispensas do Cruzeiro (Foto: Joisel Amaral/AGIF)</strong>

A situação do atacante Rafa Silva, que não teve o contrato renovado, era a mais clara. Ele não joga desde a derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, na Ligga Arena, em 26 de outubro, quando foi expulso com três segundos de jogo.

A diretoria ainda tem que definir a situação do atacante Gabriel Verón, emprestado pelo Porto. O clube português pede R$ 60 milhões pela liberação do ex-jogador do Palmeiras. O Cruzeiro espera negociar esse valor ou renovar o empréstimo.