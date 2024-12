Dudu e Palmeiras encaminham rescisão contratual; Cruzeiro aparece como provável destino

Um dos principais nomes da reformulação do Palmeiras nos últimos anos, Dudu irá rescindir seu contrato com o clube ao término da atual temporada. O jogador se reunirá com dirigentes alviverdes nos próximos dias para alinhar os termos da quebra do vínculo, que era válido até dezembro de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Gustavo Gómez abre o jogo sobre futuro no Palmeiras

O Cruzeiro, que já demonstrou interesse na contratação do jogador na última janela de transferências, aparece como o favorito para assinar com o atleta, que já atuou pela equipe entre 2009 e 2011.

A decisão foi tomada em consenso entre a diretoria do clube e o estafe do jogador, que planejam uma despedida amigável para o camisa 7. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

Os custos da rescisão serão definidos nos próximos dias, mas a tendência é que ambas as partes cheguem a um acordo para uma saída sem custos para nenhum dos lados.

Reserva da equipe comandada por Abel Ferreira desde que retornou de lesão na panturrilha, Dudu entrou no lugar do volante Aníbal Moreno no início da segunda etapa da derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste domingo (8), que encerrou as chances do tricampeonato brasileiro.

continua após a publicidade

Cruzeiro é o provável destino

Conforme apurado anteriormente pela reportagem, o Cruzeiro segue como o favorito para contar com o atacante na próxima temporada. A relação entre o jogador e Alexandre Mattos, coordenador de futebol da equipe mineira, é um fator decisivo na negociação.

A diretoria da Raposa vê Dudu como peça-chave para retomar a briga por títulos no cenário nacional. Após perder a final da Copa Sul-Americana e não conseguir a classificação para a próxima edição da Libertadores, a equipe mineira aposta no atacante para reforçar o elenco na busca por novas conquistas.

Dudu durante partida do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Números de Dudu pelo Palmeiras

Contratado em 2015, Dudu é o jogador com mais títulos na história do Palmeiras, empatado com outros quatro atletas do elenco atual, além de Junqueira e Ademir da Guia. Ao todo, o atacante disputou 462 jogos pelo clube, somando 267 vitórias, 88 gols e 102 assistências.

Dudu foi um dos principais nomes na retomada do protagonismo do Palmeiras no cenário nacional. No período em que defendeu o clube, ele conquistou quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2015), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).