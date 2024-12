Cruzeiro entrará direto na terceira fase da Copa do Brasil de 2025

A nona colocação no Campeonato Brasileiro deixou o Cruzeiro de fora da Libertadores, mas, além da vaga na Sul-Americana, garantiu um prêmio de consolação na Copa do Brasil de 2025. A Raposa vai entrar direto na terceira fase da competição – assim não corre o risco de repetir o vexame deste ano, quando foi eliminada na primeira fase pelo Sousa, da Paraíba, ao perder por 2 a 0 no jogo único no campo do adversário.

continua após a publicidade

<strong>Apesar da vitória sobre o Juventude, Cruzeiro não conseguiu vaga para a Libertadores de 2025. (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)</strong>

O regulamento da Copa do Brasil determina que 12 equipes se juntem aos 20 classificados da segunda fase para formar a terceira etapa da competição. Além dos oito participantes da Libertadores (Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia), o campeão da Série B (Santos), o campeão da Copa Verde (Paysandu), o vice-campeão da Copa do Nordeste (CRB, já que o campeão foi o Fortaleza) entram direto na terceira fase da Copa do Brasil, juntamente com o nono colocado do Brasileiro para atingir o número de 12 times.

Veja classificação final do Brasileiro de 2024

Quem também se beneficiou dessa posição do Cruzeiro foi o Pouso Alegre, já que foi aberta uma vaga para Minas Gerais na primeira fase da Copa do Brasil. O time do Sul de Minas terminou o Campeonato Mineiro em sexto lugar. Os outros representantes do estado na primeira fase da Copa do Brasil serão: Atlético, América, Tombense e Athletic, de São João del Rey.

continua após a publicidade

Dudu rescinde com o Palmeiras, e Cruzeiro pode ser destino do jogador

Na Copa Sul-Americana de 2025, o Cruzeiro entra direto na fase de grupos, assim como os demais representantes brasileiros: Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio.

Nona posição também significa perda financeira para Cruzeiro

A nona colocação no Brasileiro valeu para o Cruzeiro a premiação de R$ 28,8 milhões. O Bahia, oitavo colocado, recebeu R$ 31,3 milhões, e o Corinthians, R$ 33,7 milhões. Ou seja, a perda financeira causada por ter somado apenas um ponto a menos que o tricolor baiano foi de R$ 2,5 milhões, somente com a premiação do Brasileiro, além do prejuízo técnico por ficar fora da Libertadores.