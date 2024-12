CBF determina que partida entre Cruzeiro e Palmeiras seja disputada sem torcida

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcada para o dia 4 de dezembro no Mineirão, seja disputada com portões fechados.

Em nota assinada por Júlio Avelar e André Mattos, representantes da confederação, a diretoria de ambos os clubes foi informada de que o duelo será realizado sem a presença de público no estádio. A informação foi divulgada inicialmente pela rádio "Itatiaia".

A decisão partiu de um pedido do Ministério Público de Goiânia (MP-GO), que recomendou que a partida fosse realizada com portões fechados após os incidentes recentes envolvendo torcedores de organizadas de ambos os clubes.

Relembre o caso

Devido à emboscada realizada pela Mancha Verde contra integrantes da Máfia Azul na Rodovia Fernão Dias, que resultou em 17 feridos e na morte de um torcedor no fim de outubro, o governo de Minas Gerais enviou um pedido à CBF para que o duelo entre os time fosse disputado com torcida única.

Em documento assinado pela presidente Leila Pereira há cerca de uma semana, o Palmeiras pediu que a CBF alterasse o local da partida caso não fosse possível garantir a presença de seus torcedores no estádio.

O clube acredita que disputar o jogo sem seu público quebra a isonomia da competição, uma vez que o Cruzeiro contou com apoio da sua torcida na partida entre as equipes no Allianz Parque.

- Não é nem nos bastidores, nós já nos posicionamos que é inaceitável para nós jogarmos em Belo Horizonte sem o nosso torcedor. O Cruzeiro jogou aqui com os torcedores deles, entende? Então não passa pela nossa cabeça que o nosso torcedor não possa estar em nosso próximo jogo em Belo Horizonte - disse Leila Pereira.

A reportagem procurou o Palmeiras, que ainda não se manifestou sobre a proibição. Em caso de resposta, a nota será atualizada.

