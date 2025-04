Qual o salário de Dudu no Cruzeiro? Veja valores e entenda multa Atacante vive situação delicada e futuro no clube é incerto. Confira detalhes do contrato

Atacante Dudu comemora gol contra Mirassol (Foto: Gilson Lobo/AGIF) Atacante Dudu comemora gol contra Mirassol (Foto: Gilson Lobo/AGIF)