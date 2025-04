Volante Christian comemora primeiro gol pelo Cruzeiro

O gol da vitória do Cruzeiro sobre o Vasco por 1 a 0, domingo (27), em Uberlândia (MG), pelo Campeonato Brasileiro, foi o primeiro do volante Christian com a camisa celeste, em 15 jogos. O resultado levou a Raposa para a quarta colocação do Brasileirão e manteve o 100% de aproveitamento como mandante – o Cruzeiro é a única equipe que ainda não perdeu ponto em casa.

O gol foi marcado aos 19 minutos do segundo tempo, mas, curiosamente, o primeiro gol de Christian poderia ter saído um pouco antes: aos 22 minutos da etapa inicial, o volante chegou a marcar, mas o lance foi invalido porque o atacante Kaio Jorge, que tocou na bola antes da finalização, estava em impedimento.

- Feliz pelo gol porque é minha característica chegar na área e finalizar. Fiquei muito feliz que a bola sobrou pra mim e eu consegui fazer o gol – afirmou Christian, que ainda lamentou o gol anulado por impedimento. Pelo Athletico-PR, o volante marcou 27 gols em 220 jogos, de 2019 a 2024.

Nas redes sociais, o atacante Gabigol, que ficou no banco de reservas na partida contra o Vasco, deu os parabéns a Christian pelo primeiro gol pelo Cruzeiro.

Christian também destacou a importância do resultado para o momento ruim que o Cruzeiro vinha, com derrotas para o Red Bull Bragantino, pelo Brasileiro, e para o Palestino, pela Copa Sul-Americana:



- A virada de chave é jogo após jogo. A gente não pode se lamentar por muito tempo. Tem que entrar para vencer os jogos. Muito importante o resultado. A gente precisava essa vitória, deixa a gente no G4. Foi muito importante essa vitória para a gente buscar coisas grandes, porque o Cruzeiro tem que buscar coisas grandes – disse o volante.

Para Christian, somente a qualidade não vinha sendo suficiente para o Cruzeiro alcançar as vitórias

Christian, que ganhou a condição de titular a partir do jogo contra o São Paulo, dia 13, pela terceira rodada do Brasileirão, comentou sobre a mudança de espírito da equipe do Cruzeiro:



- Conversamos com o professor e com toda a equipe. A qualidade, infelizmente, não está decidindo jogos, então a gente tinha de buscar algo a mais. Essa equipe que está entrando nos jogos está se entregando ao máximo. Agora, a qualidade de cada um vai começar a aparecer – afirmou.



Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na Toca da Raposa nesta terça-feira (29), iniciando a preparação para a estreia na Copa do Brasil, quinta-feira (1º), contra o Vila Nova-GO, no Mineirão, às 21h30. A Raposa, maior campeão da competição, com seis títulos, entra direto na terceira fase por ter terminado em nono lugar do Brasileiro do ano passado.