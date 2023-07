O Cruzeiro já tem o seu primeiro reforço para o ano de 2024. Trata-se do zagueiro Zé Ivaldo, que jogou pela Raposa na campanha da Série B de 2022, sendo um dos destaques do time mineiro. O defensor fechou um pré-contrato com o time mineiro e deixará o Athlético-PR sem custos no fim da temporada. Aos 26 anos, ele vai assinar um contrato de três temporadas com o Cabuloso.