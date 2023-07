O ex-zagueiro do Atlético-MG e Cruzeiro, Edcarlos ganhou o cargo de coordenador geral de Defesa Dos Direitos Do Torcedor, uma posição de confiança na Secretaria Nacional de Futebol, do Ministério do Esporte. O ex-atleta foi nomeado ao cargo no governo Lula no último dia 10 de maio.