No entanto, apesar das contratações, o Cruzeiro também sofreu com a saída de importantes jogadores. De antemão, o volante Richard deixou o clube após o envolvimento em esquemas de apostas esportivas. O meia Ramiro, por sua vez, sofreu uma entorse no joelho direito no mês de maio e foi submetido a um procedimento cirúrgico. Rafal Bilu também lesionou o tendão de Aquiles da perna esquerda e é mais uma baixa no elenco do técnico português Pepa.