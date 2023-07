Alex Mineiro foi revelado pelo América-MG em 1995, e, dois anos depois, estava no elenco campeão da Libertadores com o Cruzeiro, clube pelo qual ainda ganhou a Copa do Brasil, em 2000. A passagem pelo Atlético-MG aconteceu em 2004, mas foi com a camisa do Athletico-PR e campeão brasileiro em 2001 que o ex-atacante teve mais sucesso.