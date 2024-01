O primeiro tempo foi bastante truncado, com as defesas levando a melhor e ambas equipes deixando a desejar na criação. No segundo tempo, o VAR flagrou toque de mão de Dinnemo dentro da área, e o Athletic abriu o placar. A reação do Cruzeiro veio aos 29 minutos, com Wesley Gasolina. Nos minutos finais do jogo, o autor do empate e Neris foram expulsos, deixando os jogadores da Raposa furiosos com a arbitragem.