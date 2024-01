As diretorias de Atlético-MG e Cruzeiro teriam chegado a um acordo para que o primeiro jogo entre as duas equipes em 2024, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, no dia 03/02 (sábado), seja realizado com torcida única. A informação foi divulgada pelo repórter Thiago Reis, da Rádio Itatiaia.