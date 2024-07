Cássio reencontra Palmeiras e tem ‘tira-teima’ de clubes e particular

Cássio tem jogo especial com a camisa do Cruzeiro - Foto: Cruzeiro







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 11:46 • Belo Horizonte (MG)

O goleiro Cássio agora está no Cruzeiro, após anos no Corinthians. No entanto, a rivalidade com o Palmeiras não mudou. O arqueiro vai reencontrar o Verdão, neste sábado, às 21h (de Brasília), em São Paulo, em duelo bastante igual.

Palmeiras e Cruzeiro vão fazer o jogo cem entre eles. E o duelo mostra bastante igualdade: são 35 jogos para cada lado. Além disso, as equipes empataram 29 vezes. Portanto, quem vencer vai abrir vantagem.

No entanto, além do duelo entre os times, o confronto entre Cássio e Palmeiras também mostra igualdade. São 12 vitórias de Cássio, 12 derrotas e 12 empates. Todos os jogos até agora foram pelo Corinthians.

O jogo desta noite, inclusive, é um duelo de times que estão na parte superior do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está na segunda colocação, com 33 pontos, enquanto o Cruzeiro está na sexta colocação, com 29 somados.

-Se você olhar na tabela, jogo de confronto direto, duas equipes que estão na parte de cima da tabela. A gente vai tentar buscar um resultado positivo. Viemos de um resultado positivo fora de casa, estávamos sendo cobrados para pontuar fora de casa. Isso faz a gente nos manter entre os primeiros. Fazer uma grande partida é fundamental - destacou em entrevista à "Rádio Itatiaia".