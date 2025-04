Dono da SAF indica que Dudu vai deixar o Cruzeiro; veja

A situação do atacante Dudu será definida em reunião nesta segunda-feira (28), mas o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, já adiantou qual deverá ser o destino do jogador. Questionado por um torcedor no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), antes do jogo contra o Vasco, o empresário fez um gesto com a mão indicando que Dudu deixará o clube.

O atacante Dudu foi afastado do jogo contra o Vasco no sábado (26) por opção do técnico Leonardo Jardim. Após a derrota para o Palestino, em Coquimbo, no Chile, pela Copa Sul-Americana, o jogador, em entrevista na zona mista, disse que não entendia porque havia sido sacado do time titular do Cruzeiro.

Dudu ficou no banco e apenas entrou no decorrer dos jogos contra São Paulo (1 a 1), Bahia (3 a 0) e Red Bull Bragantino (0 a 1) e voltou a ser titular diante do Palestino, quando vários jogadores foram poupados por Leonardo Jardim.

Veja o que disse Dudu após a partida do Cruzeiro contra o Palestino:

- Não me sinto bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida inteira e, depois, começa a ser reserva. Eu estava em uma sequência boa. Não sei porquê o treinador optou – afirmou Dudu após a partida contra o Palestino, em Coquimbo, no Chile.

- A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores entrarem e fazer bons jogos – acrescentou o ex-atacante do Palmeiras, que voltou a Belo Horizonte ainda no sábado (26).