Atacante é novidade em treino do Cruzeiro na Toca da Raposa

O atacante Kaio Jorge foi a novidade no treino do Cruzeiro, nesta segunda-feira (9), na Toca da Raposa. Depois de fazer trabalho à parte na sexta-feira (6) e no sábado (7), o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro participou da atividade em campo, com os companheiros de equipe. Os jogadores se reapresentaram depois da folga de domingo (8) e intensificam a preparação para a partida de quinta-feira (12), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, às 19h.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Conforme divulgado pelo Cruzeiro, Kaio Jorge não corre o risco de ficar de fora do jogo contra o Vitória. A permanência do atacante na academia da Toca da Raposa nos treinos da semana passada faz parte do planejamento de prevenção e gestão física dos jogadores – nesta segunda-feira (9), Kaio Jorge também fez exercícios internos.

Outro atacante esteve ausente do treino desta segunda-feira (9). Dinenno viajou para São Paulo para fazer exames médicos e assinar contrato com o São Paulo. O jogador argentino será emprestado ao Tricolor paulista até o final do ano.

continua após a publicidade

Quem está fora do jogo de quinta-feira (12) é o volante Christian, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, na rodada passada do Brasileirão. O substituto mais provável é o meia Eduardo. O técnico Leonardo Jardim também pode optar pela escalação do atacante Gabigol como armador, função que o ex-jogador do Flamengo vem exercendo nos últimos jogos do Cruzeiro.

Outras opções de Leonardo Jardim são Walace, Murilo Rhikman e Rodriguinho no meio-campo e o atacante Marquinhos, que teve seus direitos econômicos adquiridos junto ao Arsenal, também para deixar a equipe mais ofensiva.

continua após a publicidade

Marquinhos teve seus direitos econômicos adquiridos pelo Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O zagueiro Villalba, que não enfrentou o Palmeiras por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, volta ao time, formando a dupla de zaga com Fabrício Bruno. A equipe volta a treinar na Toca da Raposa nesta terça (10) e quarta-feiras (11), dia da viagem para Salvador.

Cruzeiro pode assumir liderança do Brasileirão nesta quinta-feira (12)

Vice-líder do Brasileirão com 23 pontos, um a menos que o Flamengo, o Cruzeiro pode assumir a liderança provisória após os jogos de quinta-feira (12), pela 12ª rodada. Para isso, terá de derrotar o Vitória e torcer para que o Red Bull Bragantino, que também tem 23 pontos, não goleie o Bahia, em casa, por mais de quatro gols de vantagem. O jogo do Flamengo contra o Sport, em Recife, foi adiado por causa do Mundial de Clubes da Fifa.