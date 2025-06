Cruzeiro anuncia compra de atacante revelado pelo São Paulo

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta segunda-feira (9), a compra dos direitos econômicos do atacante Marquinhos junto ao Arsenal, da Inglaterra. O jogador estava emprestado ao clube celeste até o final desta temporada e agora assina contrato até dezembro de 2028. Esse foi o segundo anúncio da Raposa nesta segunda-feira (9) em relação à definição do elenco de jogadores. Pela manhã, o clube havia divulgado a renovação de contrato do volante Lucas Romero.

- O Cruzeiro adquiriu em definitivo os direitos do atacante Marquinhos até o fim de 2028! Vamos juntos! - publicou o clube em sua conta no X.

Em outra postagem, Marquinhos mandou recado para a torcida do Cruzeiro. Assista:

Os valores da transação não foram anunciados, mas o Cruzeiro conseguiu estender a forma de pagamento ao clube inglês. O preço estipulado era próximo de R$ 19 milhões. O acerto para a permanência do atacante de 22 anos, revelado pelo São Paulo, estava definido desde o final do mês de maio.

Atacante agradou ao técnico do Cruzeiro e voltou a ser relacionado para os jogos

Marquinhos chegou à Toca da Raposa no início da temporada, por indicação do então técnico Fernando Diniz, que o conhecia do período em que trabalharam juntos no Fluminense. Com o ex-treinador, o atacante atuou nos cinco jogos dirigidos por Diniz em 2025. Marquinhos também participou das quatro partidas comandadas pelo interino Wesley de Carvalho.

Marquinhos já disputou 20 partidas com a camisa do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Com a chegada de Leonardo Jardim, Marquinhos perdeu espaço e, por fim, deixou até de ser convocado para os jogos, por causa da cláusula de obrigação de compra caso o atacante atuasse em 18 jogos no primeiro semestre. Com a iminente compra de seus direitos, o atacante voltou a ser relacionado e entrou na vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, domingo (1º), no Mineirão.

Marquinhos já disputou 18 partidas oficias pelo clube, além dos dois jogos pela FC Series, em Orlando (EUA). Marcou um gol, contra o Itabirito (4 a 1), e deu uma assistência, na vitória sobre o Uberlândia (3 a 1), ambos pelo Campeonato Mineiro.