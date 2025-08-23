Cássio, do Cruzeiro, desabafa após dificuldade de matricular filha em escolas

A sexta-feira (22) contou com um triste desabafo do goleiro Cássio, do Cruzeiro. O arqueiro de 38 anos alegou que Maria Luiza, sua filha diagnosticada com espectro autista, quase não foi aceita em nenhuma escola de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

continua após a publicidade

Cássio vive grande momento no gol do Cruzeiro. O camisa 1 é titular absoluto com o técnico Leonardo Jardim e tem sido peça fundamental na grande campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a adaptação a Belo Horizonte não tem sido fácil para sua filha, e o goleiro desabafou em seu perfil no Instagram.

➡️Europeus reagem à atuação de brasileiro do Chelsea: ‘Melhor do mundo’

- Hoje, como tantos outros pais de crianças autistas não-verbais, venho compartilhar algo muito doloroso. Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita - publicou Cássio, do Cruzeiro.

continua após a publicidade

- O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como "inclusivas", que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente - pontuou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Segundo o goleiro, o problema é que sua filha tem uma profissional especializada que a acompanha desde os dois anos e que, mesmo escolas 'inclusivas', não aceitam a entrada da profissional. Apenas uma escola aceitou Maria Luiza. O jogador ainda fez um apelo para que a postura das instituições seja diferente.

continua após a publicidade

- Como pai, ver a filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade - desabafou Cássio, do Cruzeiro.

Cássio, goleiro do Cruzeiro (Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro)