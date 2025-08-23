Cássio, do Cruzeiro, desabafa após dificuldade de matricular filha em escolas
Goleiro de 38 anos vive grande fase no Cruzeiro
A sexta-feira (22) contou com um triste desabafo do goleiro Cássio, do Cruzeiro. O arqueiro de 38 anos alegou que Maria Luiza, sua filha diagnosticada com espectro autista, quase não foi aceita em nenhuma escola de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
Cássio vive grande momento no gol do Cruzeiro. O camisa 1 é titular absoluto com o técnico Leonardo Jardim e tem sido peça fundamental na grande campanha da equipe no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a adaptação a Belo Horizonte não tem sido fácil para sua filha, e o goleiro desabafou em seu perfil no Instagram.
- Hoje, como tantos outros pais de crianças autistas não-verbais, venho compartilhar algo muito doloroso. Tenho tentado matricular minha filha em diferentes escolas, mas a resposta quase sempre é a mesma: ela não é aceita - publicou Cássio, do Cruzeiro.
- O mais triste é ouvir isso justamente de escolas que se apresentam como "inclusivas", que dizem aceitar todos os tipos de crianças. A realidade, no entanto, é bem diferente - pontuou.
Segundo o goleiro, o problema é que sua filha tem uma profissional especializada que a acompanha desde os dois anos e que, mesmo escolas 'inclusivas', não aceitam a entrada da profissional. Apenas uma escola aceitou Maria Luiza. O jogador ainda fez um apelo para que a postura das instituições seja diferente.
- Como pai, ver a filha rejeitada simplesmente por ser autista é algo que corta o coração. Inclusão não é só palavra bonita em propaganda, é atitude. E ainda estamos muito longe de viver isso de verdade - desabafou Cássio, do Cruzeiro.
Veja desabafo completo de Cássio, do Cruzeiro
