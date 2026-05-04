Cruzeiro fecha rodada entre as três piores defesas do Brasileirão

A boa fase do Cruzeiro teve fim no último sábado (2), com a derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG em clássico realizado no Mineirão. Com o fim da 14ª rodada, a Raposa voltou a brigar nas últimas posições do Brasileirão, e ainda terminou entre as piores defesas do torneio.

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Até o momento, a equipe mineira sofreu 24 gols em 14 partidas, média de 1,71 gol sofrido por jogo. Dentro de casa, a estatística é um pouco melhor, com 10 gols sofridos em oito confrontos, enquanto fora de Belo Horizonte a equipe sofreu 14 gols em seis jogos, média de 2,33.

A Raposa entrou em campo no clássico do último sábado podendo chegar à parte de cima da tabela pela primeira vez na temporada. Se tivesse vencido, o Cruzeiro terminaria a 14ª rodada na nona ou na oitava posição.

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No duelo contra o Atlético-MG, o Cabuloso teve um de seus piores desempenhos na temporada, tanto ofensivamente, quanto defensivamente. A equipe comandada por Artur Jorge chutou 14 vezes, mas acertou o alvo só duas vezes. Do outro lado, o rival finalizou seis vezes, acertou quatro e fez três gols.

Confira as piores defesas do Brasileirão

Botafogo: 26 Chapecoense: 26 Cruzeiro: 24 Remo: 24 Corinthians: 22 Santos: 22 Vasco: 21 Atlético-MG: 20 Mirassol: 19 Fluminense: 18

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Cruzeiro x Atlético-MG

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste sábado (2), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Minda, Cassierra e Maycon, e Kaio Jorge. A partida foi marcada ainda por três expulsões: duas do lado celeste (Kaiki e Arroyo) e uma do lado alvinegro (Lyanco).

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Com o resultado, o Galo pulou para a 11ª posição, com 17 pontos, enquanto a Raposa ficou na 14ª colocação, com um ponto a menos que o rival.

Agora, a Raposa se prepara para enfrentar a Universidad Católica na quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Libertadores. Posteriormente, no sábado (9), o time joga contra o Bahia, também longe de Belo Horizonte, às 21h (de Brasília).

Maycon batendo pênalti contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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