Cruzeiro treina na Toca da Raposa II e viaja para o Chile

O Cruzeiro fez na manhã desta segunda-feira (4) seu último treinamento na Toca da Raposa II antes da partida contra a Universidad Católica. A delegação embarca diretamente do Centro de Treinamento para o Aeroporto de Confins e viaja hoje para Santiago em voo fretado.

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Na terça-feira (5), o técnico Artur Jorge irá liderar a última atividade do Cabuloso na capital chilena. Para o duelo, o treinador português terá força máxima.

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Nesta viagem, a delegação celeste usou um traje especial, com calças e paletós azuis escuros, além de camisetas brancas e broches do Cruzeiro nas golas. A ação foi parceria com a WeBasic, marca que será usada exclusivamente em viagens para partidas da Libertadores.

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+ Cruzeiro tem baixa para jogo contra a Universidad Católica na Libertadores

Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta a Universidad Católica na noite desta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), na Claro Arena. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Bruno Rodrigues, que, com um edema muscular, ficou de fora da viagem.

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mas o camisa 9 deverá ser a única baixa. Pela primeira vez, o goleiro Otávio deverá ser titular na competição, uma vez que nas últimas partidas o dono da meta celeste foi Matheus Cunha.

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Atualmente, a Raposa está com os mesmos seis pontos dos chilenos e do Boca Juniors, mas na terceira posição pelos critérios de desempate. Se vencer fora de casa, a equipe comandada por Artur Jorge devolverá o golpe que sofreu no Mineirão, na derrota por 2 a 1, e ultrapassará os Cruzados na tabela.

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