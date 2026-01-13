Gerson se emociona ao falar de seu pai em apresentação no Cruzeiro

Maior contratação da história do futebol brasileiro, o meio-campista Gerson foi oficialmente apresentado pelo Cruzeiro na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II. No fim da coletiva de imprensa, o jogador se emocionou ao falar sobre sua relação com seu pai e empresário Marcão.

– Meu pai, na verdade eu que tenho sido pai dele. Mas se hoje estou aqui, foi primeiramente por Deus, ter me dado o talento, e por ele. Meu pai foi meu primeiro treinador. A gente esteve junto quando passávamos dificuldades. Meu pai sempre acreditou em mim, até quando eu não acreditava. Fico emocionado, muitas pessoas criticam, mas é fácil falar. No mundo que vivemos, é muito fácil falar da vida do próximo. Criticam muito ele, no telefone, por trás de uma rede social é muito fácil. Mas ninguém sabe o que a gente passou – desabafou o jogador.

– Ele estava comigo quando não tínhamos o que comer em casa, não vai ser agora que vou abandonar ele, estamos juntos até o fim. Hoje posso dar uma vida boa para minha família. O que eu puder fazer para ajudar minha família, vou fazer, podem falar o que quiserem. Eu sei de onde eu vim, e onde quero chegar. Um recado, jamais vou faltar respeito com ninguém. As vezes minha vontade é pegar o telefone e fazer um vídeo xingando. Mas não sou assim, eu respondo dentro de campo – complementou Gerson.

Gerson é apresentado no Cruzeiro (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Recepção de Gerson no Cruzeiro

Antes da apresentação oficial, Gerson foi recebido pelos torcedores na Toca da Raposa II na última sexta-feira e também encontrou os cruzeirenses no Mineirão durante o jogo contra o Pouso Alegre. O atleta destacou o carinho.

– Feliz pela forma que fui recebido, feliz por todas as mensagens que tenho recebido. Não tem como responder a eles de outra forma. Minha resposta vai ser dentro de campo. Muito feliz por tudo, agradeço pelo carinho, pelo respeito. Entrega, vontade, disposição, não vai faltar – disse o camisa 97.