O atual diretor técnico do Cruzeiro foi a primeira opção do clube para assumir o cargo, que antes era de Pepa. Contudo, após diversas reuniões com a diretoria, Autuori afirmou não querer voltar a carreira de técnico. O clube já sabia da decisão do diretor, mas queria contar com ele até o fim da temporada, podendo ter mais tempo para chegar a um novo nome. Paulo Autuori conta com vasta experiência no mundo do futebol, inclusive sendo um técnico histórico da Raposa. Sua última experiência enquanto treinador foi em julho, quando saiu do Atlético Nacional, da Colômbia.



