A negociação entre Cruzeiro e Sporting, de Portugal, pela contratação do atacante Arthur Gomes está perto de ter um desfecho positivo. Já apalavrado com o clube celeste, o jogador de 25 anos, desembarcou em Belo Horizonte nesta sexta-feira, 14 de julho, para realizar exames e assinar contrato com a Raposa.



A expectativa, conforme confirmou a equipe Valinor Conteúdo, é que Arthur Gomes assine contrato em definitivo, por três temporadas com o Cruzeiro. A negociação gira em torno de 3 milhões de euros (R$ 16 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador. O atacante, inclusive, usou as redes sociais para se despedir do Sporting, seu ex-clube.



