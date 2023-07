Na tarde desta quarta-feira (12), o Cruzeiro realizou a primeira reunião do Comitê de Torcedores, criado com a intuição de aproximar a torcida das decisões do clube, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Segundo o clube celeste, a pauta inicial da reunião foi a decisão de modernizar os mascotes Raposão e Raposinho.