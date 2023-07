O Cruzeiro e o seu volante Filipe Machado serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na manhã da próxima terça-feira (18), devido a alguns acontecimentos no duelo diante do Grêmio, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 31 de maio. A Raposa poderá ser punida devido ao comportamento da sua torcida no Mineirão, enquanto o jogador por causa de ofensas direcionadas à arbitragem do confronto.