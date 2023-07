O triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco no sábado (8), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, no Rio, levou o Cruzeiro à terceira partida consecutiva sem levar gols no torneio. O time celeste levou apenas sete gols na competição, tendo a segunda melhor defesa do torneio, ao lado do Fortaleza. A melhor defesa é do líder Botafogo, com sete tentos sofridos.