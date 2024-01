No Porto, Veron não teve sucesso. O atacante Sofreu com uma mialgia dois meses após ser contratado pelo Porto. No primeiro trimestre do ano passado, teve uma lesão no tornozelo, que o tirou dos jogos por mais de um mês. Na temporada atual, sofreu uma lesão muscular durante as férias no Brasil, não jogou mais pelo time principal do Porto. Na pré-temporada da equipe, sofreu outra lesão muscular, no adutor da coxa esquerda.