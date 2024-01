- A principal função da base é formar jogadores para o profissional. Nosso alvo é atender as demandas do profissional do nosso clube, mas também colocar jogadores no mercado de uma forma geral. Além da gente dar fluência à nossa transição do sub-17 para o sub-20, a gente favorece a inserção desses jogadores de 2003 no mercado nacional. Essa é uma decisão estratégica que foi tomada assim como no ano passado - afirmou Seabra.