Larcamón ficou conhecido por ter um futebol em que valoriza o ataque e a posse de bola. O treinador costuma entrar em campo em um esquema com três zagueiros e dois volantes, tendo em mente uma superioridade numérica no campo de ataque. Outra característica do estilo de jogo do argentino é a intensidade na marcação e pressão na saída de bola adversária.