Jogadores do Cruzeiro pediram mudanças? Romero abre o jogo sobre relação com Tite

Uma das grandes lideranças do elenco do Cruzeiro, Lucas Romero abriu o jogo sobre a relação dos jogadores da equipe com o técnico Tite. Recentemente, surgiu um boato de que os atletas teriam pedido inclusive para jogar com três volantes, o que foi desmentido pelo argentino.

– O Tite nos dá total liberdade, o tempo todo, para conversar com ele. Para que se a gente não compreender uma coisa, perguntar para ele o que deveria ser feito. Nos dá a liberdade para dar sugestões. Mas ele é o treinador e a gente nunca irá ocupar esse papel – disse Lucas Romero em entrevista à Samuca TV.

– O Gerson jogou de ponta, não era volante. A gente não jogou com três volantes. Quando joga o Christian estamos jogando com três volantes? Não falam isso se ele está fazendo o papel de ponta. O Gerson fez 100% o papel de ponta. Tinha hora que ele entrava por dentro para dar passagem para o Kaiki, e a gente conseguiu fazer o gol e criar oportunidades pela esquerda no primeiro tempo – complementou.

– A gente pode dar uma sugestão, falar 'Tite estamos sofrendo nisso aqui, acho que pode melhorar, como a gente consegue melhorar isso aqui', mas falar que a gente monta o time, escolhe o jogador ou a tática, não é assim – destacou.

Erro do Cruzeiro em 2026

Apesar de ter se classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro com a melhor campanha da primeira fase, o Cruzeiro ainda vive um clima de pressão. Apesar de ressaltar o bom desempenho no Estadual, Romero constatou qual foi o erro da equipe neste início de temporada.

– Nós, jogadores, temos que assumir um pouco o momento que estamos atravessando no Campeonato Brasileiro. No Estadual, somos os primeiros colocado. Sei que, muitas vezes, não dão muito valor às vitórias, mas foram três vitórias num momento que a gente precisava – argumentou El Perro.