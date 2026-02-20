Cruzeiro x Corinthians: informações sobre venda de ingressos para o jogo
Cruzeiro e Corinthians se enfrentarão pelo Campeonato Brasileiro
Antes mesmo de começar a disputa por uma vaga na final do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro abriu na tarde desta sexta-feira (20) a venda de ingressos para o duelo contra o Corinthians. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), no Mineirão, pelo Brasileirão.
Para a partida contra o Timão, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 290. As vendas foram abertas às 14h desta sexta-feira (20), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.
Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta sexta-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.
A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.br. Não haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.
Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Corinthians
- SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C
Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00
- SETOR LARANJA (Superior e Inferior) Portão F
Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00
- SETOR AZUL (superior) - antigo Vermelho Portão D
Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: R$ 100,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 90,00 / Cabuloso Nível 3: R$ 80,00 / Cabuloso Max: R$ 70,00 / Não sócio: R$ 200, 00; Meia: R$ 100,00
- SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão E
Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: R$ 115,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 103,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 92,00 / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230,00; Meia: R$ 115,00
- SETOR ROXO (inferior) Portão A
Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: – / Cabuloso Nível 2: – / Cabuloso Nível 3: – / Cabuloso Max: R$ 101,50 / Não sócio: R$ 290,00; Meia: R$ 145,00
Prioridade na venda de ingressos
- 1ª JANELA: Abertura às 14h de sexta-feira (20/02)
Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD.
- 2ª JANELA: Abertura às 15h de sexta-feira (20/02)
Plano: Cabuloso 2.
- 3ª JANELA: Abertura às 16h de sexta-feira (20/02)
Plano: Cabuloso 1.
- 4ª JANELA: Abertura às 17h de sexta-feira (20/02)
Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro.
- VENDA GERAL: Abertura às 18h de sexta-feira (20/02)
Como chegar ao Mineirão
O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.
Confira as principais opções de transporte:
Ônibus
Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.
Carro
O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/estadios-e-arenas. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.
Bicicleta
Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.
Táxi e aplicativos
Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.
