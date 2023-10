- Quando você vem de uma sequencia de resultados em que a coisa não acontece, isso gera uma frustração muito grande. Não nos últimos jogos, pois não merecíamos ganhar e não fizemos por onde, mas em outros sim. A preparação foi muito em cima do Athletico. Nossa dúvida era com quem começar na lateral-direita. No primeiro tempo, conseguimos fazer os gols. O Athletico chegou esporadicamente com algumas bolas nas diagonais, principalmente quando o Fernandinho vem arrumar. Ele tem essa condição de bola atrás da linha da defesa muito boa e cobramos que ele não poderia dar as cartas do jogo. A estretégia deu certo e ficamos felizes.