- Sofremos dois gols de uma forma que não estamos acostumados. Agora é levantar a cabeça, pensar no próximo jogo. Tentar tirar uma lição dessa derrota. A gente tratou esse jogo como uma partida diferente, mas nossas ações não foram de acordo com nossas palavras. Agora é pensar no Bragantino no próximo fim de semana.