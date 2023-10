⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ !QUE BATIDA! Victor Luís cobrou uma falta da entrada da área com muita categoria no canto de Bento, que chegou a triscar os dedos na bola, mas não impediu que a bola estufasse as redes



2️⃣ !CONTOU COM A SORTE! No fim do primeiro tempo, Moreno fez grande jogada individual pela direita e bateu sem ângulo na trave. Na sobra, a bola amorteceu na perna de Bento, então não houve rebote



3️⃣ !GANHOU NO ALTO! Nos acréscimos do primeiro tempo, Slimani recebeu cruzamento de Marcelino Moreno, ganhou a disputa com Thiago Heleno e ampliou o placar para o Coxa



4️⃣ !QUE LINDO! Após uma cobrança de falta na área, Rômulo aproveitou uma bola alta na área e emendou uma bicicleta, mas Gabriel fez uam grande defesa pelo Coritiba



5️⃣ !CUSTOU CARO! Nos minutos finais, Hayner fez grande jogada pelo lado direito, ia driblando Thiago Heleno, que apelou para uma falta dura, recebeu cartão amarelo e não joga contra o RB Bragantino na próxima rodada