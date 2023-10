Autor do gol que abriu o placar no clássico entre Coritiba e Athletico-PR, Victor Luís exaltou a vitória do Coxa por 2 a 0 e celebrou a bela cobrança de falta responsável por estufar as redes de Bento no início da partida. O veterano comentou a importância do triunfo na luta contra o rebaixamento.