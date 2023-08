Mesmo sem participar do Mundial no Brasil, Jesé tem passagens por grandes clubes europeus. Revelado no Real Madrid, o espanhol teve 94 jogos com a camisa do maior campeão europeu e marcou 18 gols, conquistando o Campeonato Espanhol uma vez e Champions League, duas. Com destaque, Rodríguez se transferiu para o PSG em 2016.