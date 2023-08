>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Carlos Amodeo, CEO da SAF do clube, ressaltou o impacto da chegada do jogador em transação com moldes de caráter inédito para o clube do Alto da Glória:



- A operação para contratar o Slimani é algo que jamais tinha sido feito na história do Coritiba. Não digo pelos valores envolvidos, mas por conseguir atrair um jogador de nível mundial com o projeto que temos para o clube nos próximos anos. A chegada do jogador mostra a mudança de pensamento da nova gestão da SAF.



No ponto de vista dos negócios, o jogador passa a ser visto como uma ‘’marca’’ pelo clube. Ídolo na Argélia, o atacante tem pouco mais de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, número quatro vezes maior do que o próprio Coritiba



- É um jogador que tem o potencial para atrair novos patrocinadores, alavancar o programa de sócio-torcedor e, o mais importante, proporcionar ganhos esportivos. Do ponto de vista da globalização da marca, também é um ativo importante, já que é um atleta de abrangência e visibilidade mundial” - acrescenta Amodeo.