A redução dos ingressos pegou a torcida do Coxa de surpresa, sem aviso prévio. Os setores do estádio tiveram os check-ins bloqueados ao atingir determinada quantia. O primeiro anel dos setores Mauá e Renato Follador, por exemplo, deve ficar fechado e sem a presença de torcedores.



Este será apenas o segundo Athletiba com as duas torcidas desde a liberação, que ocorreu neste ano. A torcida do Athletico-PR esgotou os 1.600 ingressos disponibilizados para o setor visitante.



