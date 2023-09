Após oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o São Paulo encerrou o jejum de oito jogo sem vencer que estava enfrentando na competição. Embalado pela conquista da Copa do Brasil, o Tricolor venceu o Coritiba por 2 a 1. A partida foi disputada no estádio do Morumbi, válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que estava atrasada.