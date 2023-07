>Olho no Brasileirão! Assine o Prime Video e acompanhe todos os jogos do seu time do coração!



A chegada do reforço ocorre em momento onde a representação do Alto da Glória apresentou importante reação no Campeonato Brasileiro. Apesar de seguir dentro da zona de rebaixamento, o Verdão conseguiu, com os triunfos frente a Goiás e América-MG, sair da lanterna e se colocar na 18ª posição, três unidades atrás do primeiro time fora do Z4, o Bahia.



Na próxima rodada do Brasileirão, a equipe do Alto da Glória vai até Belo Horizonte onde, no domingo (16), encara o Cruzeiro às 11h (de Brasília).