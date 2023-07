O investimento em questão foi viabilizado graças a recente aquisição feita pela Treecorp Investimento da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coritiba. A Treecorp concretizou a compra de 90% da SAF do Coxa e conta com capital para a associação de, aproximadamente, R$ 1,1 bilhão em um período de dez anos.



A movimentação foi elogiada pelo CEO do clube, Carlos Amodeo, entendendo que isso trará um ganho importante no aspecto de preparação física e consequente ganho técnico diante das melhores condições para tratamento de contusões no plantel.