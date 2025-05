Corinthians: trio em recuperação participa de treino com o grupo

O Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava após a vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, que garantiu a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (22), o Timão fez o primeiro treino de olho no Atlético Mineiro.

Matheuzinho, Memphis e Rodrigo Garro realizaram trabalhos parciais com o grupo. O trio se recupera de lesão e foi desfalque para Dorival Júnior nos últimos jogos do Corinthians. O lateral-direito trata um edema na coxa direita; o holandês segue fora por conta de uma entorse no tornozelo; e o argentino, por uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na vitória contra o Novorizontino ficaram na parte interna do CT e fizeram um trabalho regenerativo. Os demais fizeram um aquecimento e um trabalho de musculação.

Em seguida, Dorival Júnior promoveu uma atividade ofensiva com superioridade numérica visando aprimorar o ataque alvinegro. Por fim, o técnico organizou um treinamento de enfrentamento em espaço reduzido.

O elenco do Timão viaja para Belo Horizonte nesta sexta-feira, após novo treinamento no CT Dr. Joaquim Grava. No sábado, o Corinthians encara o Atlético Mineiro. A equipe ficará na capital mineira até segunda-feira (26), antes de embarcar para a Argentina, onde tem compromisso pela Sul-Americana.

Dorival Júnior comandou o treinamento do Timão no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Duelo contra o Galo

Em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se prepara para um confronto direto por uma vaga no G-6. No sábado (24), às 21h (de Brasília), o Timão encara o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O adversário ocupa a nona colocação na tabela de classificação e tem a mesma pontuação da equipe comandada por Dorival Júnior.