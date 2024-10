Yuri Alberto mostra confiança na permanência do Corinthians na Série A

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 06/10/2024 - 07:15 • São Paulo (SP)

Yuri Alberto viveu uma noite especial neste sábado (5). O atacante, muitas vezes criticado pela torcida do Corinthians, foi o melhor em campo diante do Internacional. Com os dois gols marcados, o camisa 9 chegou a 20 gols em 2024, recorde pessoal. Só que a alegria virou tristeza com o empate Colorado nos acréscimos.

– Cara, a gente fez uma partida excelente. A gente tava com o resultado na mão, a gente teve chance de poder ampliar também. Criamos grandes chances ali, a gente teve grandes oportunidades de sair daqui vitoriosos. Até lá na frente também, quando eu podia ganhar tempo, eu também estava tentando ganhar um pouco de tempo. A gente sabia o quanto essa vitória seria importante pra gente, mas no finalzinho a gente acabou tomando o gol. A gente tem que tirar muita coisa positiva que a gente conseguiu fazer hoje – lamentou o centroavante.

O 2 a 2 contra o Internacional frustrou não só Yuri Alberto, mas também os mais de 44 mil presentes na Neo Química Arena. Isso porque o Corinthians estava conseguindo sair da zona de rebaixamento com a vitória, mas o empate gaúcho recolocou o alvinegro no Z4 do Campeonato Brasileiro. Com 29 pontos, o Timão está na 18ª posição.

– A gente sabe a importância do Campeonato Brasileiro. A gente tem que sair desse momento difícil. A importância maior é o Brasileiro. É manter o Corinthians na Série A. Cara, a gente vai lutar. A gente vai batalhar, vai lutar bastante para tirar o clube dessa zona muito desconfortável. A gente fica muito pressionado. E com a vontade, com a gana imensa de sair disso logo. Então, eu acho que é só agradecer o carinho – falou Yuri.

O Corinthians volta a campo agora só após a Data Fifa, quando recebe o Athletico-PR, dia 17, na Neo Química Arena.